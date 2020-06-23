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Wildberries создаст онлайн-сервисы для путешествий по России

Сегодня в 18:11

Интернет-ретейлер Wildberries планирует создать онлайн-сервисы для путешествий по России, сообщил ТАСС со ссылкой на основателя компании Татьяну Бакальчук.

По ее словам, с помощью новых сервисов можно будет купить билет в музей или забронировать номер в гостинице, узнать о достопримечательностях регионов и запланировать маршруты.

«Мы вот заранее наметили в 2020 году сильно прокачать внутренний туризм. Замечательно, если люди начнут ездить по родной стране. Хотим создать на Wildberries туристические сервисы, которые позволят многим открыть для себя путешествия внутри России», — сказала Бакальчук.

Туристический проект будет осуществлен при поддержке регионов. Первой, как отметила Бакальчук, откликнулась Ульяновская область.

В марте на Wildberries появилась возможность купить авиабилеты. В компании намерены расширять число авиакомпаний-партнеров, а также запустить продажу билетов на другие виды транспорта.

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