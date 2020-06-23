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На ЗИЛе построят плавучий спа-центр в авангардном стиле

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:02

На набережной Марка Шагала в ЖК «Зиларт» построят плавучий спа-центр в авангардном стиле. Комплекс разместится в старом русле Москвы-реки, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе строительной компании «Группа ЛСР».

«Проект благоустройства разработан Институтом Генплана Москвы и при участии Архитектурного Бюро Асадова. Концепция отсылает к авангардному направлению в искусстве, одним из ярких представителей которого был Марк Шагал. Узнаваемые черты этого направления использованы при разработке как планировочных решений, так и отдельных малых архитектурных форм» — рассказал архитектор Сергей Кузнецов.

Комплекс прибрежных сооружений на понтонах включит в себя также три плавательных бассейна, парилку и зону отдыха с раздевалками и душевыми. Из соображений безопасности комплекс на воде будет огорожен по периметру. Окончательная конструкция определится в ходе геологических исследований береговой полосы.

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Ранее стало известно, что русло Москвы-реки изменят для строительства набережной Марка Шагала. Строители заявили, что изменят береговую линию в районе Даниловского моста. Решение увеличить площадь набережной одобрено столичными властями. Это необходимо, чтобы разместить на новом пространстве пешеходный и автомобильный маршруты для обхода Даниловского моста.

Территорию бывшего Завода имени Лихачева в Москве начали благоустраивать весной 2013 года. В рамках комплексной застройки ЗИЛа и прилегающих территорий там планируют построить 6,4 млн квадратных метров недвижимости. Пару лет назад на территории бывшей промзоны открылся парк «Тюфелева роща», а на 2024 год намечено открытие московского филиала «Эрмитажа».

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