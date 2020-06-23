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У четверти россиян есть знакомые, больные коронавирусом

Сегодня в 17:37

У четверти россиян есть знакомые, родственники или друзья, заболевшие коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное дирекцией по аналитической работе Высшей школы экономики.

С конца мая по середину июня число людей, в чьем окружении есть больные COVID-19, выросло почти вдвое — с 16,6 до 28,2%. Число опрошенных, у которых по соседству зафиксированы случаи заражения, также выросло с 4,7 до 8,1%. Кроме того, увеличилась доля респондентов, у которых знакомые были госпитализированы с подозрением на коронавирус либо контактировали с заболевшими.

На фоне этого снизился темп роста группы россиян, не верящих в опасность эпидемии или в ее существование. Доля скептиков за указанный период выросла только с 32,8 до 33,6%.

По данным опроса, те, кто столкнулся с коронавирусом в своем окружении, ведут себя осторожнее и чаще считают, что снимать ограничения и режим самоизоляции пока рано. Так думает почти половина опрошенных, в то время как среди скептиков так считают только 15%. Защитную маску носят около 70% респондентов из первой группы и только треть из второй.

Делать прививку от коронавируса при этом откажется треть россиян (37,7%). Немедленно пройдут вакцинацию, как только будет возможность, лишь 15,8%. Иностранную вакцину будут ждать 4,4% респондентов. Еще часть опрошенных сделают прививку через несколько месяцев после появления вакцины (7,2%) и будут решать вопрос о прививке в следующем году (10,6%).

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 9 млн человек. Недавно ВОЗ предупредила о начале самой опасной фазы распространения заболевания. Она обусловлена отменой по всему миру ограничительных мер, принятых для сдерживания пандемии.

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