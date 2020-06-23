Невероятное путешествие в трейлере мультфильма «До Луны» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер мультфильма «До Луны» («Over the Moon»), премьера которого запланирована на эту осень (точная дата пока не известна).

Картина расскажет о девочке Фей Фей, потерявшей мать. Она строит ракету до Луны, чтобы доказать всем существование богини Луны из сказок ее мамы. В итоге ракета достигает своей цели.

Режиссером выступил Глен Кин — это его дебют, хотя ранее Кин работал как аниматор над оригинальными мультфильмами Disney «Аладдин», «Русалочка», «Тарзан» и другими. Более того, в 2018 году его картина «Дорогой баскетбол» взяла «Оскар» как лучший короткометражный анимационный фильм.