Путин предложил увеличить ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год

Президент России Владимир Путин предложил увеличить c 1 января 2021 года ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Об этом президент заявил во время очередного обращения к россиянам.

По словам Путина, по новой ставке будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год. Это должно увеличить поступление в бюджет на 60 млрд рублей ежегодно, заявил политик.

Полученные средства предлагается направить на программы по лечению детей с редкими заболеваниями — на закупку необходимого оборудования, лекарств и средств реабилитации. Существующие программы по лечению детей с редкими заболеваниями должны быть сохранены, отметил Путин.