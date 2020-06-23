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Борис Немцов посмертно выиграл суд у Юрия Лужкова в ЕСПЧ

Семён Гудошников
Сегодня в 16:47

Европейский суд по правам человека присудил дочери Бориса Немцова Жанне Немцовой компенсацию в 20,8 тыс. евро (1,6 млн рублей). Суд установил, что в отношении ее отца была нарушена статья 10 Европейской конвенции по правам человека о свободе выражения мнения, пишет «Интерфакс».

Решение связано с судебной тяжбой между Борисом Немцовым и бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, оба к настоящему моменту умерли. В 2009 году Немцов вместе с Владимиром Миловым выпустили доклад «Лужков: итоги», в котором обвинили градоначальника в коррупции.

Позже в «Коммерсанте» вышла статья, посвященная книге, где Немцов также назвал Лужкова коррупционером и вором. Тогда бывший мэр столицы потребовал через суд опровергнуть эту фразу, а также заявление из книги о том, что коррупция пронизывает почти все сферы исполнительной власти в Москве.

Замоскворецкий суд признал эти утверждения клеветой и присудил Лужкову по 500 тыс. рублей с Немцова и с «Коммерсанта» (в общей сложности 1 млн рублей). Позже это решение подтвердил Мосгорсуд.

Согласно решению ЕСПЧ, сумма в 1 млн была необоснованно завышена, а ее взыскание не является необходимым в демократическом обществе и сковывает свободу выражения мнений.

Теперь Россия должна выплатить Жанне Немцовой в трехмесячный срок 20,8 тыс. евро, из которых 13 тыс. евро требуемой компенсации и 7800 евро компенсации морального вреда.

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