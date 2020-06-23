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ЦЕРН одобрил план строительства нового коллайдера длиной в 100 километров

Илья Голубев
Сегодня в 17:31

Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) утвердил проект строительства нового коллайдера длиной 100 километров — это почти в четыре раза больше знаменитого Большого адронного коллайдера (его длина около 27 километров). План работ опубликован на сайте ЦЕРН.

На строительство колоссального ускорителя частиц планируют потратить 21 млрд евро (около 1,6 трлн рублей), а начнут его в лучшем случае в 2038 году близ Женевы в Швейцарии, где и находится главный офис ЦЕРН. К сожалению, работы сильно зависят от политической и экономической ситуации в Евросоюзе, поэтому остается надеяться, что финансирование нового коллайдера не будет пересмотрено.

Ожидается, что аппарат окажется гораздо мощнее существующего Большого адронного коллайдера, с помощью которого в 2012 году удалось обнаружить важную для науки элементарную частицу — бозон Хиггса, который приблизил нас к понимаю квантовой структуры Вселенной.

Тем не менее некоторые ученые сомневаются в необходимости строительства нового гигантского коллайдера. Они считают, что эти деньги лучше потратить на более насущные нужды, а в исследованиях сосредоточиться на уже полученных благодаря Большому адронному коллайдеру данных. Ускоритель подвергается критике уже больше года, с тех пор когда впервые была озвучена идея его строительства.

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