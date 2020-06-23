перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На ЗИЛе построят плавучий спа-центр в авангардном стиле 18:02
Невероятное путешествие в трейлере мультфильма «До Луны» от Netflix 17:50
У четверти россиян есть знакомые, больные коронавирусом 17:37
kremlin.ru Путин предложил увеличить ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год
Путин предложил увеличить ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год 17:36
Гринпис: в России лесные пожары охватили почти 1 млн гектаров 17:31
ЦЕРН одобрил план строительства нового коллайдера длиной в 100 километров 17:31
Борис Немцов посмертно выиграл суд у Юрия Лужкова в ЕСПЧ 16:47
King Gizzard & the Lizard Wizard выпустили благотворительную документалку о своем последнем альбоме 15:54
Dylan Nolte/Unsplash В Омске пройдет соревнование по скоростному рытью могил
В Омске пройдет соревнование по скоростному рытью могил 15:47
«Аэрофлот» не взял на себя ответственность за собаку, пострадавшую в полете 15:00
Гитару Курта Кобейна с MTV «Unplugged» продали за рекордные 6 млн долларов 14:51
Microsoft закроет свой стриминговый сервис Mixer 13:57
Сотрудники Google потребовали от компании прекратить продажу технологий полиции 13:33
Marcus Kauffman/unsplash Минприроды предложило радикально сократить зоны, на которых лесные пожары можно не тушить
Минприроды предложило радикально сократить зоны, на которых лесные пожары можно не тушить 13:09
ВШЭ возглавила рейтинг лучших университетов России по версии Forbes 11:58
Слава Полунин расскажет об «Алисе в Стране чудес» литературному клубу фонда «Дом с маяком» 11:56
За сутки в России выявили более 7400 новых случаев заражения коронавирусом 11:34
Росстат объяснил разницу в смертности от коронавируса «разными методологиями расчета» 10:52
unsplash МВД: ношение масок во время эпидемии коронавируса не влияет на точность системы распознавания лиц
МВД: ношение масок во время эпидемии коронавируса не влияет на точность системы распознавания лиц 10:05
В Великобритании появятся почтовые марки к 50-летию группы Queen 9:57
Отключить рекламу

В Омске пройдет соревнование по скоростному рытью могил

Семён Гудошников
Сегодня в 15:47

В Омске пройдет первый в России конкурс среди могильщиков — им нужно будет копать ямы на скорость. Изначально соревнование хотели провести в рамках форума ритуальных агентств во Владивостоке, но позже перенесли в Омск, пишет РИА «Новости». Однако гостям приморского форума тоже будет на что посмотреть: там пройдет дрифт на катафалке.

Организаторы конкурса по скоростному рытью могил — омский союз ритуальных организаций «Наследие» и новосибирский проект «Некрополь XXI век». Как сообщает ngs55.ru, мероприятие ставит целью повысить престиж профессии.

Команде из двух человек предстоит аккуратно выкопать могилу стандартного размера: 200 сантиметров в длину, 80 в ширину и 160 в глубину. Проверять ее качество будут при помощи гроба — он должен войти в яму с первого раза.

Соревнование получило название «Могильный беспредел». Его собираются провести во время следующей ритуальной выставки в Омске. По данным ngs55.ru, ее намечают на август. Организаторы обещают победителю «достойную награду». Какую именно, не уточняется.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
трагикомедия
1+1: Голливудская история
Американский ремейк французской комедии с Брайаном Крэнстоном и Кевином Хартом
фотография
Игорь Мухин: Наши 1990-е. Время перемен
Классик постсоветской уличной фотографии
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
комедия
Особенные
Драмеди с Венсаном Касселем на тему аутичных подростков
детектив
Достать ножи
Запутанный детектив с большим количеством голливудских звезд — от режиссера «Петли времени» и «Последних джедаев»
электроника
«Awakenings Festival 2020» (онлайн-трансляция)
Онлайн-версия главного техно-фестиваля Нидерландов

Другие материалы по темам

Теги
Новосибирский городской сайт
РИА Новости
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить