В Омске пройдет соревнование по скоростному рытью могил

В Омске пройдет первый в России конкурс среди могильщиков — им нужно будет копать ямы на скорость. Изначально соревнование хотели провести в рамках форума ритуальных агентств во Владивостоке, но позже перенесли в Омск, пишет РИА «Новости». Однако гостям приморского форума тоже будет на что посмотреть: там пройдет дрифт на катафалке.

Организаторы конкурса по скоростному рытью могил — омский союз ритуальных организаций «Наследие» и новосибирский проект «Некрополь XXI век». Как сообщает ngs55.ru, мероприятие ставит целью повысить престиж профессии.

Команде из двух человек предстоит аккуратно выкопать могилу стандартного размера: 200 сантиметров в длину, 80 в ширину и 160 в глубину. Проверять ее качество будут при помощи гроба — он должен войти в яму с первого раза.

Соревнование получило название «Могильный беспредел». Его собираются провести во время следующей ритуальной выставки в Омске. По данным ngs55.ru, ее намечают на август. Организаторы обещают победителю «достойную награду». Какую именно, не уточняется.