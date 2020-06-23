«Аэрофлот» не взял на себя ответственность за собаку, пострадавшую в полете

«Аэрофлот» не признал себя виновным в травмировании собаки во время полета и связал инцидент со стрессом животного. Об этом заявил представитель авиаперевозчика Михаил Демин, пишет TJ.

По словам Демина, авиакомпания отследила все передвижения переноски — у нее были демонтированы колеса, во время полета ее закрепили и она не перемещалась. Как предполагает представитель «Аэрофлота», собака могла повредить челюсть и зубы, когда пыталась выбраться из клетки в полете.

Пассажирке, чей пес пострадал, «Аэрофлот» пообещал направить официальный ответ в установленные сроки.

Накануне пользовательница инстаграма Кристина Иличева рассказала о том, как ее мать, летевшая в Симферополь «Аэрофлотом» из Шереметьево вместе с собакой (пес летел в грузовом отсеке), по прилете получила питомца обратно — всего грязного и в крови. Хозяйка животного написала претензию в «Аэрофлот» и заявление в отделение полиции прямо в аэропорту. Уже приехав домой, она обнаружила, что стенки внутри перевозки измазаны песком, грязью и кровью, а на собаке — участки засохшей грязи. Откуда в клетке могли появиться грязь и песок, в «Аэрофлоте» не прокомментировали.