Сотрудники Google потребовали от компании прекратить продажу технологий полиции

Около 1600 сотрудников Google написали письмо главе компании Сундару Пичаи с требованием отказаться от продажи технологий полиции. Об этом пишет TechCrunch.

«Мы разочарованы, узнав, что Google все еще продает [технологии] полиции и рекламирует это как нечто прогрессивное. Зачем помогать тем, кто ответственен за колено на шее Джорджа Флойда, быть более эффективными?» — говорится в письме сотрудников Google.

В письме, в частности, упоминается использование полицией Кларкстауна набора облачных сервисов G Suite для обмена информацией. Сотрудники компании пишут, что этот департамент неоднократно незаконно прослушивал и следил за организаторами движения Black Lives Matter.

Представитель Google в разговоре с изданием отметил, что компании «стремятся вносить существенный вклад в борьбу с системным расизмом».