Microsoft закроет свой стриминговый сервис Mixer

Компания Microsoft неожиданно для видеоигрового сообщества объявила о закрытии своего стримингового сервиса Mixer 22 июля. Эта информация появилась в блоге разработчиков сервиса.

Причиной закрытия оказалась неспособность команды Mixer развивать платформу с той же скоростью, с какой растет комьюнити ее партнеров, рядовых стримеров и зрителей. Вместо этого Microsoft решила направить эти ресурсы на другие проекты, в первую очередь — игровую консоль Xbox.

Теперь все партнеры и стримеры Mixer будут переведены на платформу Facebook Gaming с сохранением статуса, всех подключенных монетизаций контента и других программ. Кроме того, партнеры Mixer получат в июне двойную плату.