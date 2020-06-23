ВШЭ возглавила рейтинг лучших университетов России по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших университетов России. Первое место в нем заняла Высшая школа экономики (ВШЭ).
Из 100 вузов, включенных в список, 38 расположены в Москве, еще 13 — в Санкт-Петербурге. Среди самых успешных нестоличных вузов — Уральский университет имени Бориса Ельцина (Екатеринбург). В рейтинге он занимает четвертое место.
Рейтинг составлялся на основе трех критериев: «Качество образования», «Качество выпускников» на основе спроса работодателей и «Фактор Forbes» — количество выпускников в числе номинантов рейтинга «30 до 30».
Первая десятка вузов в рейтинге выглядит так:
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
- МГУ им. М.В.Ломоносова;
- Московский физико-технический институт;
- Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина;
- Московский инженерно-физический институт;
- Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана;
- Томский политехнический университет;
- Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики;
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ;
- Российская экономическая школа.
Полный список можно посмотреть здесь.
Ранее Московский государственный университет имени Ломоносова поднялся на 74-ю строчку рейтинга лучших вузов мира, составленного британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds (QS).