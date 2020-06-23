ВШЭ возглавила рейтинг лучших университетов России по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших университетов России. Первое место в нем заняла Высшая школа экономики (ВШЭ).

Из 100 вузов, включенных в список, 38 расположены в Москве, еще 13 — в Санкт-Петербурге. Среди самых успешных нестоличных вузов — Уральский университет имени Бориса Ельцина (Екатеринбург). В рейтинге он занимает четвертое место.

Рейтинг составлялся на основе трех критериев: «Качество образования», «Качество выпускников» на основе спроса работодателей и «Фактор Forbes» — количество выпускников в числе номинантов рейтинга «30 до 30».

Первая десятка вузов в рейтинге выглядит так:

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; МГУ им. М.В.Ломоносова; Московский физико-технический институт; Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина; Московский инженерно-физический институт; Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана; Томский политехнический университет; Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ; Российская экономическая школа.

Полный список можно посмотреть здесь.

Ранее Московский государственный университет имени Ломоносова поднялся на 74-ю строчку рейтинга лучших вузов мира, составленного британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds (QS).