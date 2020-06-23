За сутки в России выявили более 7400 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлены 7425 новых пациентов с COVID-19. Всего в стране коронавирусом заразились уже 599 705 человек, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией.

Больше половины из них — 356 429 человек — уже были выписаны. Только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 12 013 пациентов. Однако 153 человека умерли, а всего с начала пандемии ее жертвами стали 8359 жителей России.