За сутки в России выявили более 7400 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлены 7425 новых пациентов с COVID-19. Всего в стране коронавирусом заразились уже 599 705 человек, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией.
Больше половины из них — 356 429 человек — уже были выписаны. Только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 12 013 пациентов. Однако 153 человека умерли, а всего с начала пандемии ее жертвами стали 8359 жителей России.
Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, число заражений коронавирусом уже превысило 9 млн случаев, хотя почти половина заболевших вылечилась от него. Тем не менее умерли 471 тыс. человек с COVID-19. Россия находится на третьем месте по числу заражений, на первом — США (2,3 млн), на втором — Бразилия (1,1 млн).