Росстат объяснил разницу в смертности от коронавируса «разными методологиями расчета»

Глава Федеральной государственной службы статистики (Росстат) Павел Малков объяснил разницу в статистике смертности от COVID-19 в данных службы и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом «разными методологиями расчета». Об этом Малков рассказал в интервью РБК.

Согласно опубликованной Росстатом статистике смертности от коронавируса за апрель 2020 года, в России за этот период от инфекции умерло на 515 человек больше, чем в подсчетах оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Малков заявил, что операштаб вносит актуальные данные в систему вручную, а Росстат ориентируется на статистику смертности из единого реестра ЗАГС. Разница между данными возникает из‑за того, что на момент регистрации смерти умершего от COVID-19 может еще не быть окончательного медицинского свидетельства о смерти. Эти данные поступают в течение 45 дней с момента смерти и требуют внесения в протокол.

При этом в некоторых регионах, например в Северо-Кавказском федеральном округе, части Южного федерального округа, некоторых регионах Поволжья и Дальнего Востока, нет законодательного закрепления обязанности регистрировать смерть в загсе для последующего захоронения. По словам главы Росстата, это один из факторов, который влияет на качество статистики.