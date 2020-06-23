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Росстат объяснил разницу в смертности от коронавируса «разными методологиями расчета»

Сегодня в 10:52

Глава Федеральной государственной службы статистики (Росстат) Павел Малков объяснил разницу в статистике смертности от COVID-19 в данных службы и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом «разными методологиями расчета». Об этом Малков рассказал в интервью РБК.

Согласно опубликованной Росстатом статистике смертности от коронавируса за апрель 2020 года, в России за этот период от инфекции умерло на 515 человек больше, чем в подсчетах оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Малков заявил, что операштаб вносит актуальные данные в систему вручную, а Росстат ориентируется на статистику смертности из единого реестра ЗАГС. Разница между данными возникает из‑за того, что на момент регистрации смерти умершего от COVID-19 может еще не быть окончательного медицинского свидетельства о смерти. Эти данные поступают в течение 45 дней с момента смерти и требуют внесения в протокол.

При этом в некоторых регионах, например в Северо-Кавказском федеральном округе, части Южного федерального округа, некоторых регионах Поволжья и Дальнего Востока, нет законодательного закрепления обязанности регистрировать смерть в загсе для последующего захоронения. По словам главы Росстата, это один из факторов, который влияет на качество статистики.

«В обычной ситуации это не оказывает влияния на статистику, потому что люди все равно приходят в загс и регистрируют смерть, так как это требуется для других целей. Но в условиях эпидемии, самоизоляции и карантина люди зачастую откладывали поход в загс. Такие случаи происходят именно там, где можно похоронить человека просто по справке из медучреждения».
Павел Малков
глава Росстата

Ранее отчет Росстата показал, что от коронавирусной инфекции в Петербурге в апреле умерли 200 человек — в шесть раз больше, чем сообщалось ранее.

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