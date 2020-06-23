МВД: ношение масок во время эпидемии коронавируса не влияет на точность системы распознавания лиц

Ношение масок во время эпидемии коронавируса не влияет на точность системы распознавания лиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы московского ГУ МВД .

«С момента введения в столичном регионе режима повышенной готовности жителей города Москвы обязали носить маски, однако это не отразилось на результативности использования ГИС ЕЦХД»

По словам источника «Коммерсанта» в московской мэрии, во время карантина власти используют систему распознавания лиц на базе технологий NtechLab для 175 тыс. городских камер, а также данные сотовых операторов.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявлял, что в Москве развернута сеть из 3000 интеллектуальных видеокамер для распознавания лиц. В дальнейшем, по словам министра, этой функцией планируется оснастить все городские камеры.

В начале июня компания IBM отказалась от разработки систем для распознавания лиц на фоне протестов в США.