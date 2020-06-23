В Великобритании появятся почтовые марки к 50-летию группы Queen

Королевская почта Великобритании выпустит марки с изображениями участников легендарной рок-группы Queen, сообщил один из них, Брайан Мэй. Это связано с 50-летним юбилеем основания группы.

Всего будут выпущены тринадцать марок: восемь из них с обложками знаковых альбомов, четыре — с концертными фотографиями, и еще одна с групповым снимком Queen. В продажу марки поступят 9 июля.

«Порой странно просыпаться и осознавать то место в мире, которое мы заняли, — мы стали национальным достоянием!» — написал Брайан Мэй.