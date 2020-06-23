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В Великобритании появятся почтовые марки к 50-летию группы Queen

Илья Голубев
Сегодня в 9:57

Королевская почта Великобритании выпустит марки с изображениями участников легендарной рок-группы Queen, сообщил один из них, Брайан Мэй. Это связано с 50-летним юбилеем основания группы.

Всего будут выпущены тринадцать марок: восемь из них с обложками знаковых альбомов, четыре — с концертными фотографиями, и еще одна с групповым снимком Queen. В продажу марки поступят 9 июля.

«Порой странно просыпаться и осознавать то место в мире, которое мы заняли, — мы стали национальным достоянием!» — написал Брайан Мэй.

Королевская почта Великобритании не стесняется использовать необычные для почтовых марок образы и темы. Queen, например, станут не первыми музыкантами, чьи изображения будут использоваться для почтовых отправлений: в 2017 году, например, была представлена серия из десяти марок с изображением альбомов Дэвида Боуи.

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