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«Знак огня»: послушайте новый альбом Бориса Гребенщикова

Илья Голубев
Сегодня в 8:57

Российский рок-музыкант и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков выпустил новый сольный альбом «Знак огня» — завершение своеобразной трилогии, в которую входят две другие его пластинки, «Соль» и «Время N».

«Я думаю, что каждый настоящий альбом — история того, как время испытывает и учит человека, рассказанная посредством песен. Любая песня — моя реакция на то, что происходит, поэтому там нет ничего «социального», все очень личное. Я был воспитан в то идеальное время, когда все знали, что государству верить нельзя. Ничего с тех пор не изменилось, так зачем тратить время на пустословие, когда и так все понятно?» — признался сам Гребенщиков в интервью «Новой газете».

По словам музыканта, часть песен для альбома была записана в течение последних двух лет, пять — в последнее время, а некоторые композиции ждали своего часа еще с далекого 2013 года.

Ранее Гребенщиков уже выпустил несколько синглов из нового альбома: например, «Пошел вон, Вавилон». Некоторые его новые песни не вошли в пластинку («Не выходи за дверь», «Вечерний М»).

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