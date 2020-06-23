С сайта «Ведомостей» удалили новость о том, что половина москвичей против поправок в Конституцию

Вечером 22 июня с сайта газеты «Ведомости» удалили новость о том, что менее половины москвичей готовы поддержать поправки в Конституцию. На это обратил внимание бывший кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман.

«Правда глаза режет. Удалили статью Ведомостей про неготовность москвичей поддержать «обнуление», основанную на нашем социологическом исследовании», — написал Юнеман.

Через некоторое время новостную заметку восстановили на сайте «Ведомостей».

«Афиша Daily» писала об исследовании, которое временно исчезло с сайта «Ведомостей». Согласно нему, за поправки к Конституции готовы проголосовать около 46% москвичей.

Ранее стало известно, что почти половина россиян не верит в честное голосование по поправкам к Конституции. Согласно опросу ВЦИОМ, 42% россиян уверены в достоверности выборов, а 24% считают, что в ходе голосования случатся подтасовки на местах.

Всероссийское голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Центризбирком собирается значительно упростить процедуру плебисцита: паспортные данные у граждан записывать не станут, достаточно будет их подписи. Среди поправок оказались и те, которые показались некоторым россиянам спорными: например, обнуление президентских сроков Путина, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем.