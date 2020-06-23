На аукционе Phillips в июле выставят монументальную работу Жана-Мишеля Баскии

Работа создана Баскией в 1987 году, незадолго до смерти художника, и считается одной из ключевых в его творчестве. Она была включена в последнюю прижизненную выставку художника в Нью-Йорке.

На аукционе Phillips, который пройдет 2 июля, на продажу выставят монументальную работу художника Жана-Мишеля Баскии «Victor 25448». Об этом сообщает ArtNews.

По предварительной оценке, картина будет продана за 8-12 млн долларов. Процент от продажи работы пойдет в фонд Art for Justice, частично финансируемый коллекционером Агнес Гунд.

Впервые на аукционе эта работа Баскии была продана в 2008 году, а до этого картина неоднократно выставлялась в различных музеях, среди которых — Бруклинский музей, Музей искусств округа Лос-Анджелес, Музей изящных искусств Хьюстона.

«Все работы Баскии, прямо или косвенно, выражают его идентичность как афроамериканца в мире преимущественно белого искусства», — сказал зампредседателя правления Phillips Роберт Мэнли, добавив, что «Victor 25448» ссылается на жестокость, от которой страдают чернокожие люди во многих формах, а также является отражением самого Баскии.