Команда «Русского репортера» запускает новый интернет-проект

Журналисты, работавшие в последние годы над выпуском журнала «Русский репортер», запускают новый интернет-проект — сетевое издание «Репортер». Об этом редакция сообщила в паблике в «ВКонтакте».

Команда подала в Роскомнадзор заявлении о регистрации СМИ. Учредителем издания стал ООО «Реальный репортер», основанное главным редактором Виталием Лейбиным. «Так что публиковать у нас можно все и без цензуры», — отметили журналисты.

Площадкой для нового СМИ станет сайт Les.Media. На нем будут появляться репортажи Марины Ахмедовой, Антона Луноморского, Валерия Дзялошинского, Артема Чернова и Марии Антоновой.

«Мы не только верим, но и знаем, что в дивном мире новых медиа не угасает интерес к настоящему и живому. В том числе к настоящим и живым свидетельствам с мест событий и из глубины явлений, о которых рассказывается с любовью и искренним любопытством к парадоксам жизни», — написали журналисты.

Журнал «Русский репортер» прекратил работу в апреле этого года. Журналисты издания отметили, что продолжат делать материалы для социальных сетей «Русского репортера», а также для платформы Les.media на волонтерских началах.

Журнал «Русский репортер» впервые вышел в свет в мае 2007 года. Издание позиционировало себя как СМИ для людей, которые не боятся перемен и ответственности. Визитной карточкой журнала были подробные репортажи с мест событий и человеческие истории. Последний номер издания вышел 23 марта 2020 года. Все 13 лет главным редактором «Русского репортера» был Виталий Лейбин.