Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова

Компания показала тизер шоу, которое выйдет в следующем году. Сюжет сериала рассказывает о «группе изгнанников, которые обнаруживают, что единственный способ спасти Галактическую Империю от разрушения — это бросить ей вызов».

На Всемирной конференции разработчиков Apple представила новый проект для своей стриминговой платформы Apple TV Plus — сериал «Основание», основанный на научно-фантастических романах Айзека Азимова . Об этом сообщил The Verge.

Сериал впервые был анонсирован в 2018 году, но в начале этого года производство шоу было прервано из‑за распространения коронавируса.

Серия романов Айзека Азимова «Основание» включает в себя семь романов, удостоенных премии «Хьюго» за «лучшую фантастическую серию всех времен». В поздних романах Азимов связал мир «Основания» с другими своими произведениями, объединенный цикл охватывает историю человечества на протяжении более 20 тысяч лет и включает 14 романов, а также несколько десятков рассказов.

WWDC, Всемирная конференция разработчиков, в этом году пройдет в онлайн-формате с 22 по 26 июня. По словам организаторов, конференция станет крупнейшей в истории.