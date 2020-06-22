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На ЗИЛе может появиться деревянная многоэтажка

Сегодня в 22:49

Холдинг Segezha Group совместно с девелопером Etalon Group планируют летом 2021 года начать в Москве строительство многоэтажного здания из деревянных CLT-панелей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента Segezha Group Дмитрия Руденко.

Руденко называет проект «пробным» и подчеркивает, что проект здания находится на стадии проработки. Проектирование, по его словам, должно закончиться уже в этом году.

Точное место, где появится деревянная многоэтажка, пока не называется. Однако на ПМЭФ-2019 президент Segezha Group Михаил Шамолин говорил, что планирует построить два высотных здания из CLT-панелей на площадке «ЗИЛ-Юг».

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