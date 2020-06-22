Вышел трейлер нового фильма Франсуа Озона «Лето 85-го»

В сети появился полноценный трейлер нового фильма французского режиссера Франсуа Озона «Лето 85-го». Картину должны были показать впервые на Каннском фестивале, который отменили в этом году из‑за пандемии коронавируса. Теперь премьера ленты намечена во Франции на июль.
Сюжет фильма рассказывает о 16-летнем Алексисе, который влюбляется в своего друга — 18-летнего Давида. Действие происходит летом 1985-го года в Нормандии.
Сценарий ленты написан Франсуа Озоном по мотивам романа британского писателя Эйдена Чемберса «Станцуй на моей могиле». Главные роли в проекте сыграли Феликс Лефевр и Бенджамин Вуазен. В саундтреке картины используются композиции Роба Стюарта, The Cure и Bananarama.
В прошлом году фильм Озона «По воле божьей» взял второй по значимости приз Берлинале — Гран-при жюри фестиваля. Подробности о фильме можно узнать здесь.