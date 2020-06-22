Вышел трейлер нового фильма Франсуа Озона «Лето 85-го»

В сети появился полноценный трейлер нового фильма французского режиссера Франсуа Озона «Лето 85-го». Картину должны были показать впервые на Каннском фестивале, который отменили в этом году из‑за пандемии коронавируса. Теперь премьера ленты намечена во Франции на июль.

Сюжет фильма рассказывает о 16-летнем Алексисе, который влюбляется в своего друга — 18-летнего Давида. Действие происходит летом 1985-го года в Нормандии.