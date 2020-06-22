В Минкомсвязи прокомментировали разблокировку Telegram

Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин рассказал, почему было принято решение о разблокировке Telegram. Мессенджер разблокировали, потому что он начал сотрудничать в борьбе с терроризмом, а его блокировка оказалась технически невозможна пишет ТАСС.

«В настоящий момент, в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения», — рассказал Волин, отметив, что Минкомсвязи никогда не пыталось заблокировать мессенджер и никак это не инициировало.

Ранее бывший сооснователь «Евросети» и предприниматель Евгений Чичваркин заявил, что, по его мнению, разблокировка Telegram связана с тем, что его глава Павел Дуров договорился продать компанию некоему русскому олигарху.

Роскомнадзор снял ограничение доступа к Telegram 18 июня. Дуров, комментируя это, заявил, что «подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм».

Telegram заблокировали в апреле 2018 года под предлогом борьбы с терроризмом после того, как Павел Дуров отказался выдать ФСБ ключи шифрования, которые позволили бы читать переписку пользователей. Несмотря на попытки ограничить доступ к мессенджеру, он все равно продолжал работать.