Церемония вручения «Золотого глобуса» пройдет в конце февраля

78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» назначена на 28 февраля 2021 года, пишет Los Angeles Times.

Именно в этот день должен был состояться «Оскар», но мероприятие перенесли на два месяца — все для того, чтобы кинематографисты успели доснять фильмы, работу над которыми прервал коронавирус.

Ранее «Золотой глобус» собирались провести в середине января. Ведущими церемонии станут Тина Фей и Эми Полер. О переносе голосования и дат подачи заявок пока не сообщается.

Дедлайны сроков отбора «Оскара» были перенесены на более поздние сроки. Голосование академиков начнется 1 февраля и будет длиться вплоть до 20 апреля.

Российские кинематографисты планируют вернуться к съемкам в июле. С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, заработали киностудии и студии звукозаписи. Кроме того, в Подмосковье также разрешили приступить к съемкам при условии присутствия на площадке не более 50 человек.