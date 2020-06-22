Партия «Зеленая альтернатива» предложила сделать пешеходную улицу на Патриарших прудах

Партия «Зеленая альтернатива» предложила сделать пешеходную улицу в районе Патриарших прудов, пишет The Village. По проекту организации пешеходной зоной должна стать почти вся улица Малая Бронная — от пересечения с Ермолаевским переулком до перекрестка с Большой Бронной.

На территории предлагают высадить деревья, а также увеличить количество урн, скамеек и других объектов благоустройства.

Необходимость изменений в партии связывают с постоянными пробками в этом районе, «которые являются источником большого количества выхлопных газов».

«Автомобилисты и мотоциклисты, тусующиеся на Патриарших прудах, постоянно включают музыку на полную громкость и показательно нарушают правила дорожного движения. Все это происходит в основном в ночное время суток», — сообщается в заявлении «Зеленой альтернативы».

Ранее в ЦОДД одобрили идею разделить потоки машин на Садовом кольце в том месте, где произошло ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Вскоре там может появиться зеленая зона — с газоном, кустарниками и деревьями.