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Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров ушел из компании

Сегодня в 18:44

Издатель «Ведомостей» и гендиректор «Бизнес ньюс медиа» Глеб Прозоров принял решение покинуть компанию после смены собственника газеты. Об этом сообщила редактор «Ведомостей» Ксения Болецкая.

Позднее Прозоров подтвердил «РИА Новостям», что уходит со своего поста. Он прислал команде «Ведомостей» прощальное письмо.

«В этой компании всегда работали люди, которые уважали принципы, на которых создавались ее продукты, и не оставались те, для кого это был пустой звук. <…> Так что все мы в известной степени похожи — разделяем одни и те же ценности, придерживаемся одних и тех же принципов. И поэтому мне было хорошо работать с вами», — процитировала Болецкая письмо Прозорова.

По словам Болецкой, следом за Прозоровым могут уйти многие люди из коммерческой части «Ведомостей». «Именно Глеб обеспечивал тылы Ведомостям. Свято соблюдал правила — что между редакцией и коммерцией стена, что даже самые большие рекламодатели никак не могли влиять на наши тексты», — отметила она.

24 марта, после смены собственника издания, новый владелец «Ведомостей» Константин Зятьков представил Андрея Шмарова как следующего главного редактора. При этом сам Зятьков сравнил газету с подержанным «бентли», а Шмаров заявил, что не читает «Ведомости», не знаком со сводом внутренних правил «Догма», не понимает, что такое харассмент, и считает нормой редактирование статей собственником издания. В соцсетях эти заявления без внимания не оставили.

В конце марта «Ведомости» выпустили колонку с критикой нового руководства, а в начале апреля журналисты опубликовали манифест в защиту независимой редакционной политики издания.

Новый собственник издания Иван Еремин предложил журналистам выдвинуть собственного кандидата на пост главреда и пообещал рассмотреть его кандидатуру на совете директоров. Из 90 штатных сотрудников редакции 66 проголосовало за Анфису Воронину, руководителя редакции партнерских проектов «Ведомости &». 15 июня на заседании совета директоров «Бизнес ньюс медиа» было решено оставить на должности главреда газеты Андрея Шмарова. Следом за этим из «Ведомостей» ушли все пять заместителей главного редактора, а редакция отдела «Потребительский рынок» в полном составе начала искать новую работу.

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