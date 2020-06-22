Стало известно, когда в Петербурге откроют летние кафе и террасы

Летние кафе и террасы заработают в Петербурге с 29 июня. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Террасы запрещено устанавливать на газоне, а столики на ночь нужно будет убирать. Все открывшиеся заведения должны будут соблюдать санитарные нормы.

Как отмечает информагентство, городские кафе уже начали устанавливать летние террасы со столиками и стульями. Поскольку заведения пока работают только навынос, гостям за столиками сидеть запрещают.

В Петербурге начали снимать антикоронавирусные ограничения с начала месяца. 8 июня там заработали непродовольственные магазины, а с 15-го — парикмахерские, прачечные, химчистки, мастерские по ремонту обуви и другие организации сферы услуг.