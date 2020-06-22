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Полиция установила причастных к афере с сим-картами на голосовании по поправкам к Конституции

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:37

В московской полиции заявили, что установили причастных к готовившейся фальсификации голосования по поправкам к Конституции при помощи сим-карт. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время установлен круг лиц, причастных к мошенническим действиям с сим-картами, местонахождение которых устанавливается», — заявили в МВД. По информации пресс-службы ГУ МВД, по результатам проверки примут «процессуальное решение в соответствии с законодательством» и проинформируют об этом Московскую городскую избирательную комиссию.

О том, что некие люди занимаются раздачей сим-карт для фальсификаций на электронном голосовании по поправкам к Конституции, рассказал журналист «Дождя» Антон Баев. Он уточнил, что за регистрацию одного аккаунта платят 75 рублей, еще 50 заплатят за отданный в поддержку поправок голос. После этого к редакции пришли несколько представившихся полицейскими человек в штатском: они хотели поговорить с Баевым по поводу его репортажа. Также приехали двое полицейских, переписавших паспортные данные Баева, и заявили, что им нужны от него пояснения.

На следующий день Баева вызвали в Центр по противодействию экстремизму (Центр «Э») Москвы для дачи показаний.

Всероссийское голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Центризбирком собирается значительно упростить процедуру плебисцита — паспортные данные у граждан записывать не станут, достаточно будет их подписи. Среди поправок оказались и те, которые показались некоторым россиянам спорными: например, обнуление президентских сроков Путина, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем.

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