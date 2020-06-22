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В сети появился первый трейлер хоррора «Кольская сверхглубокая»

Сегодня в 17:58

Кинокомпания «Вольга» представила трейлер хоррора режиссера Арсения Сюхина «Кольская сверхглубокая». Фильм выйдет в кинотеатрах осенью 2020 года.

Сюжет разворачивается вокруг самой глубокой скважины, где в середине 1980-х годов на глубине более 12 километров были записаны звуки, похожие на крики множества голосов. На закрытый объект приезжает исследовательская группа, которой предстоит выяснить жуткое происхождение звуков. То, что они обнаружат, будет представлять опасность для всех на Земле.

В триллере снялись Милена Радулович, Никита Дювбанов, Кирилл Ковбас, Вадим Демчог, Сергей Иванюк и другие. Сценарий написан Арсением Сюхиным совместно с Виктором Бондарюком и Сергеем Торчилиным. Оператором проекта стал Хайк Киракосян.

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