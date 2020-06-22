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В инстаграме появился сторис-сериал по воспоминаниям ветеранов под опекой фонда «Старость в радость»

Сегодня в 17:35

В инстаграме появился сторис-сериал «Исчезающие истории», основанный на воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе благотворительного фонда «Старость в радость». Премьера первого эпизода пройдет сегодня, 22 июня, в день начала ВОВ, в аккаунте фонда.

Сериал расскажет шесть реальных историй о жизни ветеранов в военные годы: «Медсестра Зоя», «Мой дом», «Зажигалки», «Ира и Лева», «Анна в разведке», «Маша». На просмотр каждого эпизода у зрителей будут всего лишь сутки. После этого, как любые сторис, сюжеты исчезнут. Дать им вторую жизнь смогут пользователи инстаграма, если скачают видео проекта и разместят его на своих страницах.

Режиссерами сериала стали Олег Агейчев и Александр Горновский. Проект создан кинокомпанией «Студия Mozga». В нем приняли участие актеры Евгений Ткачук, Эльдар Калимулин, Соня Присс, Яна Есипович, Серафима Огарева, Алиса Миронова, Роза Шмуклер, Алексей Вакарчук и другие.

«Все мы хотим внимания к своим сторис. Но среди нас есть люди, которые не ведут социальные сети, хотя им есть что рассказать, и для которых внимание особенно необходимо. Это пожилые люди в домах престарелых. Их память и есть одна большая история жизни — и чаще всего жизни с непростой судьбой. Мы в силах проявить к ним чуточку того внимания, которое тратим на ежедневное создание своих или просмотр чужих сторис. Наше внимание сможет продлить и улучшить их жизнь», — рассказал о проекте Олег Агейчев.

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