Snapchat сможет определять породы собак и виды растений

Мессенджер Snapchat научился определять породы собак и виды растений с помощью камеры телефона, сообщает Business Insider. Для пользователей эта функция станет доступной позже в этом году (конкретная дата пока не уточняется).

Snapchat уже несколько лет развивает технологию сканирования реальных объектов и их распознавания, которую компания называет Scan. Сейчас она позволяет размещать анимированные фигуры на разных поверхностях в дополненной реальности телефона, узнавать реальные объекты и искать их на Amazon — и даже решать снятые камерой математические задачи.