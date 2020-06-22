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Российский ЛГБТ-активист смог оформить в ФНС налоговый вычет на мужа

Семён Гудошников
Сегодня в 14:52

Директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков смог получить 5 июня налоговый вычет по расходам на страхование жизни своего супруга Кирилла Федорова. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на сообщение «Российской ЛГБТ-сети».

По словам юриста организации Александра Белика, это второй случай, когда российские официальные органы признали брак между двумя мужчинами. Кочетков заключил брак с Кириллом Федоровым в 2017 году в США. Хоть однополые браки в России и не легализованы, семейный кодекс обязывает признавать браки, заключенные за рубежом.

В январе 2018 года еще одна однополая пара — Евгений Войцеховский и Павел Стоцко — смогла зарегистрировать в одном из московских МФЦ свой брак, заключенный ранее в Дании. После того как информация об этом появилась в СМИ, МВД завело на мужчин административное дело по статье об умышленной порче документа, удостоверяющего личность (19.16 КоАП РФ). Их паспорта признали недействительными. Затем Стоцко и Войцеховскому стали поступать сообщения с угрозами расправы от неизвестных людей. В итоге паре пришлось покинуть Россию.

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