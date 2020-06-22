Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к администраторам прокси-серверов, которые поддерживали мессенджер во время блокировки в России, с просьбой сосредоточить усилия на работе Telegram в Иране и Китае. С таким заявлением Дуров выступил после снятия блокировки в России.
Дуров опубликовал сообщение в своем англоязычном телеграм-канале спустя четыре дня после того, как Роскомнадзор разблокировал мессенджер на территории России.
Предприниматель также призвал разработчиков по всему миру быть готовыми к новым вызовам, поскольку «политическая ситуация в мире становится все более непредсказуемой, все больше правительств могут попытаться заблокировать приложения, ориентированные на конфиденциальность».
Ранее Павел Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в своем русскоязычном телеграм-канале. «Поздравляю всех российских пользователей с этим позитивным изменением и надеюсь, что оно долгосрочно», — написал он.