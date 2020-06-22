Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к администраторам прокси-серверов, которые поддерживали мессенджер во время блокировки в России, с просьбой сосредоточить усилия на работе Telegram в Иране и Китае. С таким заявлением Дуров выступил после снятия блокировки в России.

Дуров опубликовал сообщение в своем англоязычном телеграм-канале спустя четыре дня после того, как Роскомнадзор разблокировал мессенджер на территории России.