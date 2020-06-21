Задержание Петра Верзилова, день рождения Виктора Цоя и другие новости дня

Участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова задержали сотрудники Центра «Э», его привезли в Слественный комитет для дачи показаний по делу о призывах к экстремизму в интернете. Позже силовики провели обыски в музее современного российского искусства «Арт 4» и в квартире его основателя Игоря Маркина.

В России за последние сутки зарегистрированы 7728 новых пациентов с COVID-19. Таким образом в стране с начала пандемии коронавирусом заразились уже 584 680 человек.

Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов призвал министра культуры Ольгу Любимову разобраться в деле «Седьмой студии» и содействовать его прекращению. «Долгий процесс и его обстоятельства создали отчетливое ощущение, что дело сейчас существует не ради разбирательства, а ради самого процесса», — считает Богомолов.

Ксения Собчак высмеяла ролик про поправки к Конституции от фигуриста Евгения Плющенко и телеведущей Яны Рудковской. В своей пародии Собчак рассказала собственному «сыну» о других «очень важных» странах, где, по ее словам, живут люди, придумавшие поправки к Конституции России.

Сегодня, 21 июня, поклонники музыканта и лидера группы «Кино» Виктора Цоя отмечают его день рождения. В Москве и Петербурге они устроили акции под хештегом #цойжив.

У основателя и бывшего участника Sonic Youth Терстона Мура 25 сентября выйдет шестой сольный альбом «By the Fire». Сейчас можно послушать сингл «Hashish» с него.

Рэпер Снуп Догг и кантри-певец Уилли Нельсон выпустят новый совместный трек, связанный с охватившими США массовыми протестами против расизма. «Дело не в цвете кожи, дело в любви», — уверен сам Снуп Догг.

Рэпер Noize MC опубликовал трек «За гранью здравого смысла-2». Это внеконкурсное продолжение работы его альтер эго Damilola Karpow, участвующего в 17-м независимом баттле hip-hop.ru.