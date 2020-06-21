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Задержание Петра Верзилова, день рождения Виктора Цоя и другие новости дня 20:08 Дайджест
Петра Верзилова допрашивают по делу о призывах к экстремизму 19:18
Аля Аллоха В честь дня рождения Виктора Цоя в Москве и Петербурге прошли акции #цойжив
В честь дня рождения Виктора Цоя в Москве и Петербурге прошли акции #цойжив 18:42
Ксения Собчак выпустила пародию на видео про поправки к Конституции от Плющенко и Рудковской 18:16
Петра Верзилова задержали сотрудники Центра «Э». У Игоря Маркина и в его галерее «Арт 4» идут обыски Обновлено в 18:00
Терстон Мур из Sonic Youth анонсировал свой новый альбом на осень и выпустил песню с него 15:23
Снуп Догг и кантри-певец Уилли Нельсон выпустят трек о равенстве и братстве 15:06
Noize MC/Instagram Noize MC выпустил вторую часть трека «За гранью здравого смысла» его альтер эго
Noize MC выпустил вторую часть трека «За гранью здравого смысла» его альтер эго 14:41
Константин Богомолов призвал министра культуры заняться делом «Седьмой студии» 12:59
Дверь в квартиру Петра Верзилова утром выломали, сам он перестал выходить на связь 12:08
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Ливень затопил юг Москвы, умер автор хита «На заре» Олег Парастаев и другие новости дня Вчера в 19:53 Дайджест
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Ливень затопил несколько улиц на юге Москвы Вчера в 17:00
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Задержание Петра Верзилова, день рождения Виктора Цоя и другие новости дня

Илья Голубев
Сегодня в 20:08

Участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова задержали сотрудники Центра «Э», его привезли в Слественный комитет для дачи показаний по делу о призывах к экстремизму в интернете. Позже силовики провели обыски в музее современного российского искусства «Арт 4» и в квартире его основателя Игоря Маркина.

В России за последние сутки зарегистрированы 7728 новых пациентов с COVID-19. Таким образом в стране с начала пандемии коронавирусом заразились уже 584 680 человек.

Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов призвал министра культуры Ольгу Любимову разобраться в деле «Седьмой студии» и содействовать его прекращению. «Долгий процесс и его обстоятельства создали отчетливое ощущение, что дело сейчас существует не ради разбирательства, а ради самого процесса», — считает Богомолов.

Ксения Собчак высмеяла ролик про поправки к Конституции от фигуриста Евгения Плющенко и телеведущей Яны Рудковской. В своей пародии Собчак рассказала собственному «сыну» о других «очень важных» странах, где, по ее словам, живут люди, придумавшие поправки к Конституции России.

Сегодня, 21 июня, поклонники музыканта и лидера группы «Кино» Виктора Цоя отмечают его день рождения. В Москве и Петербурге они устроили акции под хештегом #цойжив.

У основателя и бывшего участника Sonic Youth Терстона Мура 25 сентября выйдет шестой сольный альбом «By the Fire». Сейчас можно послушать сингл «Hashish» с него.

Рэпер Снуп Догг и кантри-певец Уилли Нельсон выпустят новый совместный трек, связанный с охватившими США массовыми протестами против расизма. «Дело не в цвете кожи, дело в любви», — уверен сам Снуп Догг.

Рэпер Noize MC опубликовал трек «За гранью здравого смысла-2». Это внеконкурсное продолжение работы его альтер эго Damilola Karpow, участвующего в 17-м независимом баттле hip-hop.ru.

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