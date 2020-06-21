В честь дня рождения Виктора Цоя в Москве и Петербурге прошли акции #цойжив

Сегодня, 21 июня, поклонники музыканта и лидера группы «Кино» Виктора Цоя отмечают его день рождения. В Москве и Петербурге они устроили акции под хештегом #цойжив.
В Москве, например, на огромных медиа-экранах появились цитаты из песен Цоя «Звезда по имени Солнце», «Видели ночь», «Кукушка», «Перемен» и других. Их можно увидеть на Бережковской набережной, Звенигородском шоссе и не только.
В Петербурге же на стены зданий, связанных с Виктором Цоем, проецировали его фотографии — у легендарной «Камчатки», в сквере Виктора Цоя, у последней квартиры Цоя и по другим адресам. Таким образом поклонники музыканта устроили ему «прогулку» по родному городу.
В феврале в сети появился сингл рок-группы «Кино» «Ты мог бы быть героем» с записанного в 1986 году, но не изданного альбома «Любовь — это не шутка». О готовящемся выпуске неизданного альбома группы «Кино» стало известно еще в декабре 2018 года. Кроме того, ее экс-участники недавно решили снова собраться вместе спустя 30 лет после развала коллектива из‑за смерти его лидера Виктора Цоя в 1990 году и выступить в Москве и Петербурге. Концерты должны пройти осенью.