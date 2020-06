Снуп Догг и кантри-певец Вилли Нельсон выпустят трек о равенстве и братстве

Рэпер Снуп Догг и кантри-певец Вилли Нельсон выпустят новый совместный трек, связанный с охватившими США массовыми протестами против расизма. Об этом сам Снуп рассказал в подкасте Эбро Дардена.

«Да это мой старший братишка. И причина, по которой мы делаем эту запись — белые и черные важны прямо сейчас. Наша любовь друг к другу… Снуп Догг черный из чернейших, самый воинственный, самый суровый, но может работать с кем угодно. Может работать с белым из белейших, потому что дело не в цвете, дело в любви », — признался легендарный рэпер.

Это будет не первая совместная работа Снуп Догга и классика аутло-кантри Вилли Нельсона — в 2009 году они записали песню «My Medicine», а в 2012 — «Roll Me Up (And Smoke Me When I Die)» (и — да, Снуп Догг действительно поет кантри).

Оба трека посвящены общему интересу музыкантов, который в России подпадает под ст. 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).