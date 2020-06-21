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Noize MC выпустил вторую часть трека «За гранью здравого смысла» его альтер-эго

Илья Голубев
Сегодня в 14:41

Рэпер Noize MC выпустил трек «За гранью здравого смысла 2». Это внеконкурсное продолжение работы его альтер-эго Damilola Karpow, участвующего в 17-м независимом баттл hip-hop.ru.

Об участниках баттла и идет речь — Noize MC обратил внимание, что, хотя сам он не принимает участия в соревновании (по крайней мере, под своим основным псевдонимом), его постоянно диссят.

«Проанализировав все эти шедевральные произведения, я обнаружил в них не просто общие черты, не какую‑то там общую линию или пресловутую «красную нить» <…> Несомненно, мы имеем здесь дело с крепко устоявшимся каноном», — написал музыкант в своем инстаграме.

В начале июня у Noize MC вышла песня «Давай сбежим», записанной совместно с Damilola Karpow (то есть, своим альтер-эго). Деньги за нее он перевел на помощь дагестанским больницам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

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