В России за последние сутки выявили 7728 новых пациентов с COVID-19

В России за последние сутки зарегистрированы 7728 новых пациентов с COVID-19. Таким образом в стране с начала пандемии коронавирусом заразились уже 584 680 человек, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за пандемией.

В Москве выявлено менее тысячи новых случаев заражения коронавирусом — 968, в Подмосковье — 549. Третьим в этом списке, опередив Петербург (229 случаев), снова оказался Ханты-Мансийский автономный округ — 294 обнаруженных пациентов с COVID-19.