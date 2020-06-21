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В России за последние сутки выявили 7728 новых пациентов с COVID-19

Илья Голубев
Сегодня в 11:44

В России за последние сутки зарегистрированы 7728 новых пациентов с COVID-19. Таким образом в стране с начала пандемии коронавирусом заразились уже 584 680 человек, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за пандемией.

В Москве выявлено менее тысячи новых случаев заражения коронавирусом — 968, в Подмосковье — 549. Третьим в этом списке, опередив Петербург (229 случаев), снова оказался Ханты-Мансийский автономный округ — 294 обнаруженных пациентов с COVID-19.

© стопкоронавирус.рф

За сутки в России умерли 109 пациентов с COVID-19 (всего с начала пандемии — 8111), а были выписаны 5119 человек (339 711 за все время).

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