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Ливень затопил юг Москвы, умер автор хита «На заре» Олег Парастаев и другие новости дня 19:53 Дайджест
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ЦОДД/Twitter Ливень затопил несколько улиц на юге Москвы
Ливень затопил несколько улиц на юге Москвы 17:00
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ВОЗ предупредила о начале самой опасной фазы распространения коронавируса 14:41
Умер Олег Парастаев — автор песни «На заре» группы «Альянс» 13:18
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Дайджест

Ливень затопил юг Москвы, умер автор хита «На заре» Олег Парастаев и другие новости дня

Илья Голубев
Сегодня в 19:53

В России за прошедшие сутки выявили 7889 новых пациентов с COVID-19 — четвертый день подряд их менее 8000. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились 576 952 человек.

Из‑за отмены по всему миру карантина коронавирус перешел в новую, самую опасную фазу распространения, считают во Всемирной организации здравоохранения. Хуже всего ситуация в Южной и Северной Америке, хотя число заражений стремительно растет в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Сильный ливень затопил несколько улиц на юге Москвы. Некоторые подземные пешеходные переходы полностью ушли под воду.

На 62-м году жизни умер Олег Парастаев, бывший клавишник советско-российской синти-поп-группы «Альянс» и автор ее главного хита «На заре».

Слушатели радиостанции «Серебряный дождь» за две недели собрали 13 млн рублей, необходимых для ее спасения от возможного закрытия. Станция все-таки сможет отметить свое 25-летие в июле.

Компания Dreyer's изменит название и дизайн упаковки своего мороженого Eskimo Pie («Эскимо»). Это решение было принято в знак уважения к коренным народам Севера — эскимосам.

Вышел трейлер мелодрамы «Солнце в ночи», премьера которой запланирована на 17 июля. В картине о поисках себя в Норвегии снялись Дженни Слейт, Алекс Шарп, Джиллиан Андерсон и Зак Галифианакис.

В поддержку движения Black Lives Matter, выступающего против расизма, британский соул-исполнитель Майкл Киванука выпустил клип «Light», а певица Бейонсе — трек «Black Parade».

В сети появились два летних релиза: песня «Gasoline» от поп-группы Haim и клип «Somewhere Not Real» от начинающего инди-поп-коллектива Sunken.

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