Девушка записала красивый кавер на мемное видео «Собака писала». Теперь эту песню все обожают

Пользовательница тиктока @chernaya.princessa записала кавер под гитару на слова из мемного видео «Собака писала, собака какала». «Это песня столько значит для меня, она о моей первой любви», — написала она на видео, из‑за чего комический эффект только усилился.
Песня сделана на основе короткого видео, в котором молодой человек снимает собаку и поет: «Собака писала, собака какала, собака села и заплакала». Нельзя сказать, что это видео оказалось вирусным — на копиях, которые можно найти на ютьюбе, накопилось около 10 тысяч просмотров. «Годний трек», — написано на видео.
Кавер-версия @chernaya.princessa оказалась намного более вирусной. В тиктоке видео посмотрели 460 тысяч человек, пользователи в твиттере признаются, что не могут забыть это потрясающее исполнение.