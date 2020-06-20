Девушка записала красивый кавер на мемное видео «Собака писала». Теперь эту песню все обожают

Пользовательница тиктока @chernaya.princessa записала кавер под гитару на слова из мемного видео «Собака писала, собака какала». «Это песня столько значит для меня, она о моей первой любви», — написала она на видео, из‑за чего комический эффект только усилился.

Песня сделана на основе короткого видео, в котором молодой человек снимает собаку и поет: «Собака писала, собака какала, собака села и заплакала». Нельзя сказать, что это видео оказалось вирусным — на копиях, которые можно найти на ютьюбе, накопилось около 10 тысяч просмотров. «Годний трек», — написано на видео.

Кавер-версия @chernaya.princessa оказалась намного более вирусной. В тиктоке видео посмотрели 460 тысяч человек, пользователи в твиттере признаются, что не могут забыть это потрясающее исполнение.

Канал «Похотливые водомерки» с двумя подписчиками вдохновился кавером и записал свою версию

А битмейкер Артем Градский сделал на этот кавер ремикс

Мало кто знает, что есть вторая версия песни — с другими словами

Это не первый хит @chernaya.princessa — ранее она выпустила красивый кавер на трек про говночиста, заклинателя говна

В итоге видео оценил даже Данила Поперечный, который вставил его в свой последний ролик о голосовании по поправкам в конституцию.