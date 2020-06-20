Посмотрите умиротворяющий клип «Somewhere Not Real» инди-поп-группы Sunken

Британская инди-поп группа Sunken выпустил клип на завораживающий сингл «Somewhere Not Real», который, вероятно, войдет в обещанный дебютный мини-альбом музыкантов.
«Наша новая песня из какого‑то нереального мира уже здесь :)», — так подписан трек в инстаграме Sunken. Конкретных новостей о мини-альбоме в соцсетях группы так и не появилось, хотя, судя по всему, он должен (или даже должен был) выйти на днях.
Группа Sunken (не путать с одноименной датской блэк-метал группой) образовалась буквально несколько лет назад, ее основали брат и сестра Поппи и Финн Биллингем. В мае у них также вышел сингл «Lifted To The Sky».