Посмотрите умиротворяющий клип «Somewhere Not Real» инди-поп-группы Sunken

Британская инди-поп группа Sunken выпустил клип на завораживающий сингл «Somewhere Not Real», который, вероятно, войдет в обещанный дебютный мини-альбом музыкантов.

«Наша новая песня из какого‑то нереального мира уже здесь :)», — так подписан трек в инстаграме Sunken. Конкретных новостей о мини-альбоме в соцсетях группы так и не появилось, хотя, судя по всему, он должен (или даже должен был) выйти на днях.