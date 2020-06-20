Бейонсе выпустила трек «Black Parade» в поддержку чернокожих предпринимателей

Певица Бейонсе выпустила трек «Black Parade» в поддержку протестов против расизма в США. Все деньги, заработанные этой песней, получат благотворительные фонды, которые помогают афроамериканцам, владеющим небольшим бизнесом.

«Счастливого Дня освобождения от рабства [традиционно празднуется в США 19 июня]! Надеюсь, мы и дальше будем делиться радостью и духом праздника друг с другом, даже в тяжелые времена. Пожалуйста, всегда помните о нашей красоте, силе и воле», — написала Бейонсе в своем инстаграме.