Ливень затопил несколько улиц на юге Москвы

На юге Москвы из‑за сильного ливня затопило несколько улиц, сообщает столичный Центр организации дорожного движения.

Затоплен участок Варшавского шоссе на пересечении с Дорожной улицей, Востряковский проезд, часть улицы Подольских Курсантов и отрезок Булатниковского проезда возле железнодорожной станции «Бирюлево-товарная». Уточняется, что движение на этих участках перекрыто, их необходимо объезжать.