Майкл Киванука ищет справедливость в новом анимационном клипе «Light»

Британский соул-певец Майкл Киванука выпустил анимационный клип на песню «Light» со своего шестого студийного альбома «Kiwanuka».
«Я уже пел об этом в своих песнях, но хочу еще раз заявит, что горжусь тем, что я чернокожий», — прокомментировал клип сам музыкант. Он посвятил видео движению Black Lives Matter и борьбе за равенство и справедливость.
Майкл Киванука выпустил альбом «Kiwanuka» прошлой осенью, а этим летом он должен был в очередной раз приехать с концертами в России — вот только выступления пришлось перенести на следующий год из‑за пандемии коронавируса.