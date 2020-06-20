Майкл Киванука ищет справедливость в новом анимационном клипе «Light»

Британский соул-певец Майкл Киванука выпустил анимационный клип на песню «Light» со своего шестого студийного альбома «Kiwanuka».

«Я уже пел об этом в своих песнях, но хочу еще раз заявит, что горжусь тем, что я чернокожий», — прокомментировал клип сам музыкант. Он посвятил видео движению Black Lives Matter и борьбе за равенство и справедливость.