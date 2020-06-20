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Поиски новой жизни в норвежской глухомани в трейлере мелодрамы «Солнце в ночи»

Илья Голубев
Сегодня в 15:09

В сети появился трейлер мелодрамы «Солнце в ночи», премьера которой запланирована на 17 июля — только в цифровом формате и некоторых кинотеатрах США. Впервые фильм был показан на кинофестивале «Санденс» в 2019 году.

В основе картины лежит одноименный роман Ребекки Динерштейн. Сюжет рассказывает об американской художнице, в жизни которой появляется полно проблем. Она сбегает от них в Норвегию, где находит себе занятие по душе и новых друзей, хотя, конечно, все не так просто.

Режиссером фильма выступил Давид Внендт, главные роли исполнили Дженни Слейт и Алекс Шарп, также в фильме снялись Джиллиан Андерсон, Джессика Хечт, Зак Галифианакис и другие.

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