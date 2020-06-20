перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ВОЗ предупредила о начале самой опасной фазы распространения коронавируса 14:41
Умер Олег Парастаев — автор песни «На заре» группы «Альянс» 13:18
Haim/Facebook «Gasoline»: послушайте новый трек Haim
«Gasoline»: послушайте новый трек Haim 12:16
В России снова выявили менее 8000 случаев заражения коронавирусом. Уже четвертый день подряд 11:20
Алиша Киз выпустила трек «Perfect way to die» в поддержку движения Black Lives Matter Вчера в 23:52
Тейана Тейлор выпустила третий студийный альбом Вчера в 23:14
Public Enemy выступают против президента США в своем новом клипе «State Of The Union (STFU)» Вчера в 23:05
Кольцеобразное солнечное затмение произойдет 21 июня Вчера в 22:42
Sports Team/YouTube Посмотрите летнее анимационное видео «Long Hot Summer» от инди-рокеров Sports Team
Посмотрите летнее анимационное видео «Long Hot Summer» от инди-рокеров Sports Team Вчера в 22:32
Назвавший COVID-19 мифом схиигумен Сергий потребовал патриарха сложить полномочия Вчера в 22:00
Эксперты выяснили, как изменился рынок наркотиков в России во время пандемии Вчера в 21:46
В Атланте полицейские отказались выйти на службу. Они недовольны, что их коллегу судят за убийство Вчера в 21:39
Оксана Лаврентьева закроет бренд Alexander Terekhov и займется новой компанией Вчера в 21:29
«Каро.Арт» покажет подборку фильмов от музыканта Теодора Курентзиса Вчера в 21:25
Вышел новый альбом Боба Дилана, умер Иэн Холм и другие новости дня Вчера в 20:57 Дайджест
За неделю коронавирусом заразились миллион человек по всему миру. Это максимум с начала пандемии Вчера в 20:47
VHSник/YouTube Rolling Stone назвал лучших и худших киноотцов
Rolling Stone назвал лучших и худших киноотцов Вчера в 20:28
WWF попросил «Норникель» взять ответственность за разлив топлива в Норильске Вчера в 19:55
На ремонт храма Христа Спасителя выделили еще почти миллиард рублей Вчера в 19:00
Дудь выступил против поправок к Конституции Вчера в 18:58
Отключить рекламу

Умер Олег Парастаев — автор песни «На заре» группы «Альянс»

Илья Голубев
Сегодня в 13:18

На 62-м году жизни умер Олег Парастаев, бывший клавишник советско-российской синти-поп группы «Альянс» и автор ее бессмертного хита «На заре». Информация о смерти музыканта появилась на его странице «ВКонтакте», причины случившегося не уточняются.

«Сегодня ранним утром ушел из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж. Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега!», — говорится в сообщении

Парастаев играл на клавишных в «Альянсе» с 1986 года и сочинил для группы самую известную ее песню — «На заре», а всего спустя два года — в 1988 — покинул коллектив и основал собственную группу «НРГ».

В марте прошлого года Олег Парастаев опубликовал самый первый клип, снятый для «На заре» еще в 1987, но с тех пор так и не обнародованный. После этого о группе снова заговорили, музыканты выступили на «Вечернем Урганте» (правда, без Парастаева) и выпустили первый за 25 лет альбом.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
рок
«Love Record Stores»: Bright Eyes, Robyn, Ghostpoet, Moby (онлайн-трансляция)
Мощный онлайн-фестиваль в поддержку музыкальных магазинов
фотография
Игорь Мухин: Наши 1990-е. Время перемен
Классик постсоветской уличной фотографии
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
видео
Doker Week (онлайн-трансляция)
Фестиваль документалок в онлайне
боевик
Соник в кино
Приключения легендарного синего ежика — теперь в кинотеатрах
хип-хоп
Velial Squad (онлайн-трансляция)
Два депрессивных рэпера в масках
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить