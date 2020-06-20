На 62-м году жизни умер Олег Парастаев, бывший клавишник советско-российской синти-поп группы «Альянс» и автор ее бессмертного хита «На заре». Информация о смерти музыканта появилась на его странице «ВКонтакте», причины случившегося не уточняются.
«Сегодня ранним утром ушел из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж. Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега!», — говорится в сообщении
Парастаев играл на клавишных в «Альянсе» с 1986 года и сочинил для группы самую известную ее песню — «На заре», а всего спустя два года — в 1988 — покинул коллектив и основал собственную группу «НРГ».
В марте прошлого года Олег Парастаев опубликовал самый первый клип, снятый для «На заре» еще в 1987, но с тех пор так и не обнародованный. После этого о группе снова заговорили, музыканты выступили на «Вечернем Урганте» (правда, без Парастаева) и выпустили первый за 25 лет альбом.