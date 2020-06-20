На 62-м году жизни умер Олег Парастаев, бывший клавишник советско-российской синти-поп группы «Альянс» и автор ее бессмертного хита «На заре». Информация о смерти музыканта появилась на его странице «ВКонтакте», причины случившегося не уточняются.

«Сегодня ранним утром ушел из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж. Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега!», — говорится в сообщении