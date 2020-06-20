«Gasoline»: послушайте новый трек Haim

Поп-группа Haim поделилась в инстаграме новым треком «Gasoline» со своего грядущего альбома «Women in Music Pt III», релиз которого запланирован на 26 июня (хотя пластинка изначально должна была выйти в апреле).
«Соскучились по выступлениям для вас. Поэтому вот новая песня», — написали девушки. Вероятно, поэтому видео с новым треком записано в собственной студии группы.
Редкий случай — видео для Haim не снял великий режиссер Пол Томас Андерсон, который начал работать с девушками, когда узнал, что их мать преподавала ему рисование в школе (он приложил свою руку мастера к клипам «The Steps», «Now I’m in It», «Hallelujah», «Summer Girl» и «I Know Alone»).