«Gasoline»: послушайте новый трек Haim

Поп-группа Haim поделилась в инстаграме новым треком «Gasoline» со своего грядущего альбома «Women in Music Pt III», релиз которого запланирован на 26 июня (хотя пластинка изначально должна была выйти в апреле).

«Соскучились по выступлениям для вас. Поэтому вот новая песня», — написали девушки. Вероятно, поэтому видео с новым треком записано в собственной студии группы.