В России снова выявили менее 8000 случаев заражения коронавирусом. Уже четвертый день подряд

В России за прошедшие сутки выявили 7889 новых пациентов с COVID-19 — четвертый день подряд их менее 8000. За все время в стране коронавирусом заразились 576 952 человек, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю ситуации с пандемией.

Москва и Подмосковье по-прежнему лидируют по числу новых заболеваний — там их выявлено 1057 и 591. На третьем месте — Ханты-Мансийский автономный округ, где выявили 280 случаев коронавируса.