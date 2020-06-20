В России снова выявили менее 8000 случаев заражения коронавирусом. Уже четвертый день подряд

В России за прошедшие сутки выявили 7889 новых пациентов с COVID-19 — четвертый день подряд их менее 8000. За все время в стране коронавирусом заразились 576 952 человек, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю ситуации с пандемией.
Москва и Подмосковье по-прежнему лидируют по числу новых заболеваний — там их выявлено 1057 и 591. На третьем месте — Ханты-Мансийский автономный округ, где выявили 280 случаев коронавируса.
За сутки скончался 161 пациент с COVID-19 (с начала пандемии — 8002), вылечились от заболевания 10 186 человек (за все время — 334 592).
Тем временем глобальная пандемия продолжается — только за последнюю неделю число заразившихся коронавирусом выросло на 1 млн человек до 8,5 млн, хотя 4,1 млн человек уже вылечились от него. Смертность также постепенно снижается, она достигла минимума за последние два месяца — 5,3%.