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Алиша Киз выпустила трек «Perfect way to die» в поддержку движения Black Lives Matter

Вчера в 23:52

Американская певица и композитор Алиша Киз выпустила сингл в поддержку движения Black Lives Matter. Он называется «Perfect way to die» и написан от лица матери, чьего сына убила полиция.

«Конечно, нет никакого идеального способа умереть. Эта фраза не имеет смысла, но это именно то, что делает название песни столь сильным и разбивающим сердце, ведь так много людей умерли несправедливо <…> Мы все знаем, что ни одна из этих невинных жизней не должна была окончиться из‑за культуры полицейской жестокости», — сказала певица.

Трек, написанный Киз вместе с Себастьяном Коулом, войдет в новый альбом «Alicia», который выйдет грядущей осенью. Эта пластинка станет уже седьмой для певицы.

Ранее песни в поддержку Black Lives Matter выпустили рэперы Lil Baby и Teejayx6, а также певец T-Pain.

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